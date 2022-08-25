Бастрыкин проконтролирует дело укушенного малыша из Магнитогорска

26 августа 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Глава СКР (на фото) поручил руководству челябинского управления СК рассказать о ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жительницы Магнитогорска, которая укусила за нос восьмилетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. 47-летняя женщина подозревается в издевательствах над сыном своего мужа. Она тыкала в мальчика ручкой, а также укусила его за нос, причинив ему неизгладимое обезображивание лица. Отец ребенка, по уточенным данным, жив, но лишен родительских прав. Мать умерла. Он был изъят из семьи зимой этого года, после чего начал рассказывать об издевательствах. Сейчас он живет с бабушкой со стороны отца в другом регионе России. В отношении его мачехи возбуждены уголовные дела по пунктам «г, д» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жительницы Магнитогорска, которая укусила за нос восьмилетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. 47-летняя женщина подозревается в издевательствах над сыном своего мужа. Она тыкала в мальчика ручкой, а также укусила его за нос, причинив ему неизгладимое обезображивание лица. Отец ребенка, по уточенным данным, жив, но лишен родительских прав. Мать умерла. Он был изъят из семьи зимой этого года, после чего начал рассказывать об издевательствах. Сейчас он живет с бабушкой со стороны отца в другом регионе России. В отношении его мачехи возбуждены уголовные дела по пунктам «г, д» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).