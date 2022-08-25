В колонию ЯНАО, где сидят убийцы и маньяки, ищут сотрудников

В ИК-18 требуется младший инспектор отдела охраны граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В исправительную колонию №18 «Полярная сова», которая находится в Харпе (ЯНАО), требуется младший инспектор отдела охраны граждан. В ИК-18 отбывают пожизненное наказание особо опасные убийцы и маньяки. Объявление о поиске размещено в соцсети «ВКонтакте».

«ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (Полярная сова) приглашает на службу на должность младшего инспектора отдела охраны граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет (бывших сотрудников силовых структур до 50 лет), годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшихся к уголовной ответственности. Образование не ниже среднего», — указано в объявлении в группе «Лабытнанги Онлайн».

В условиях указано, что сотрудник будет работать по сменному графику на контрактной основе. Также идет льготная выслуга лет (один год службы за два года).

В ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в исправительную колонию №18 «Полярная сова» ищут бухгалтера. Объявление также было размещено в соцсетях.