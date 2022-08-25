Расписание междугороднего автобуса изменят в ЯНАО

Изменить расписание попросили жители Надымского района (фото из архива) Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Расписание движения автобусов по маршруту Надым — Новый Уренгой в ЯНАО изменят с 28 августа. Об этом сообщается на странице департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно измененному расписанию, отправление из Надыма в 04:00 и 10:00, прибытие автобусов в 7:58 и 14:08, соответственно. Рейсы выполняются два раза в день по вторникам, четвергам и субботам», — отмечается в сообщении.

Изменить расписание попросили жители Надымского района. Теперь автобус будет приходить к началу пиковой загруженности аэропорта Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU писало, что маршрут из Надыма в Новый Уренгой вошел в число самых протяженных маршрутов ЯНАО. Он занял третье место.