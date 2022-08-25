25 августа 2022
24 августа 2022

Расписание междугороднего автобуса изменят в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус. Тюмень, автобус
Изменить расписание попросили жители Надымского района (фото из архива) Фото:

Расписание движения автобусов по маршруту Надым — Новый Уренгой в ЯНАО изменят с 28 августа. Об этом сообщается на странице департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно измененному расписанию, отправление из Надыма в 04:00 и 10:00, прибытие автобусов в 7:58 и 14:08, соответственно. Рейсы выполняются два раза в день по вторникам, четвергам и субботам», — отмечается в сообщении.

Изменить расписание попросили жители Надымского района. Теперь автобус будет приходить к началу пиковой загруженности аэропорта Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU писало, что маршрут из Надыма в Новый Уренгой вошел в число самых протяженных маршрутов ЯНАО. Он занял третье место.

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Расписание движения автобусов по маршруту Надым — Новый Уренгой в ЯНАО изменят с 28 августа. Об этом сообщается на странице департамента транспорта и дорожного хозяйства округа в соцсети «ВКонтакте». «Согласно измененному расписанию, отправление из Надыма в 04:00 и 10:00, прибытие автобусов в 7:58 и 14:08, соответственно. Рейсы выполняются два раза в день по вторникам, четвергам и субботам», — отмечается в сообщении. Изменить расписание попросили жители Надымского района. Теперь автобус будет приходить к началу пиковой загруженности аэропорта Нового Уренгоя. Ранее URA.RU писало, что маршрут из Надыма в Новый Уренгой вошел в число самых протяженных маршрутов ЯНАО. Он занял третье место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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