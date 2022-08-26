Пермяк на рыбалке в ХМАО выловил больших щук. Фото

26 августа 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Рыбак приехал в Югру из Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяк Александр Пинаев наловил крупных щук в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая большая рыба весила около пяти килограмм, сообщил рыбак корреспонденту URA.RU. «Каменное, Обь», — подписал мужчина снимки в соцсетях. На фото запечатлено почти два десятка щук. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке. Выловленная щука Александр Пинаев, «ВКонтакте» Рыба, выловленная в ХМАО Александр Пинаев, «ВКонтакте»

Пермяк Александр Пинаев наловил крупных щук в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая большая рыба весила около пяти килограмм, сообщил рыбак корреспонденту URA.RU. «Каменное, Обь», — подписал мужчина снимки в соцсетях. На фото запечатлено почти два десятка щук. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.