Рыбак приехал в Югру из Перми
Пермяк Александр Пинаев наловил крупных щук в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая большая рыба весила около пяти килограмм, сообщил рыбак корреспонденту URA.RU.
«Каменное, Обь», — подписал мужчина снимки в соцсетях. На фото запечатлено почти два десятка щук.
Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.
Выловленная щука
Рыба, выловленная в ХМАО
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»