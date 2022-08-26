Пермяк на рыбалке в ХМАО выловил больших щук. Фото

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Рыбак приехал в Югру из Перми Фото:

Пермяк Александр Пинаев наловил крупных щук в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая большая рыба весила около пяти килограмм, сообщил рыбак корреспонденту URA.RU.

«Каменное, Обь», — подписал мужчина снимки в соцсетях. На фото запечатлено почти два десятка щук.

Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.

Выловленная щука
Рыба, выловленная в ХМАО

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Пермяк Александр Пинаев наловил крупных щук в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая большая рыба весила около пяти килограмм, сообщил рыбак корреспонденту URA.RU. «Каменное, Обь», — подписал мужчина снимки в соцсетях. На фото запечатлено почти два десятка щук. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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