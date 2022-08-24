Житель ХМАО похвастался огромной щукой

25 августа 2022 в 01:30 Размер текста - 17 +

Мужчина показал рыбу в одной из социальных сетей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке. «Выловил такую щуку. Взял за ноздри», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте. Мужчина похвастался огромной щукой Группа ВКонтакте «Рыбалка в Сургуте»

Житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке. «Выловил такую щуку. Взял за ноздри», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.