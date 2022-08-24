Житель ХМАО похвастался огромной щукой

Мужчина показал рыбу в одной из социальных сетей
Житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.
«Выловил такую щуку. Взял за ноздри», — пишет анонимный автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.
Мужчина похвастался огромной щукой
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»