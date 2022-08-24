24 августа 2022
23 августа 2022

Житель ХМАО похвастался огромной щукой

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоём в Решетникова, где утонили дети. Тюмень , удочки, рыбалка
Мужчина показал рыбу в одной из социальных сетей Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке.

«Выловил такую щуку. Взял за ноздри», — пишет анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.

Мужчина похвастался огромной щукой

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) похвастался фотографией огромной щуки, выловленной в регионе. Соответствующий пост появился в одной из окружных групп, посвященной рыбалке. «Выловил такую щуку. Взял за ноздри», — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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