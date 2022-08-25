Власти Перми боятся потерь в городском бюджете

Если законопроект примут, бюджет Перми может потерять почти миллиард рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Перми опасаются потерь в бюджете города, если транспортный налог перейдет на краевой уровень. По подсчетам мэрии, после его передачи краю казна Перми потеряет около примерно 900 млн рублей. Об этом на заседании комитета Пермской думы по бюджету рассказал замглавы администрации Эдуард Хайруллин, передает «Коммерсант-Прикамье».

«Отчисления по налогам, передаваемым муниципалитетам взамен транспортного, покрывают около половины запланированных поступлений в 2 млрд рублей. Другие муниципалитеты сталкиваются с аналогичными проблемами и надеются, что потери местных бюджетов будут скомпенсированы за счет субсидий из регионального бюджета. Эксперты же считают решение о передаче транспортного налога оправданным, так как муниципалитеты не смогли наладить эффективную работу по повышению собираемости данного налога», — передает издание.

В августе в заксобрание внесли поправки к закону о бюджетном процессе. Власти края предлагают забрать у муниципалитетов поступления от транспортного налога и вместо этого передать отчисления по платежам по упрощенной системе налогообложения и налогу для самозанятых. Эту инициативу рассмотрят на пленарном заседании в сентябре.