У приставов появился инсайд о дате торжественной церемонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Свердловской области приставы нагрянули прямо на свадьбу — чтобы забрать жениха, задолжавшего алименты ребенку от прежнего брака. Как рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского управления ФССП, уважительных причин для уклонения от выплат (в размере 25% от зарплаты) мужчина не имел.

«Судебному приставу-исполнителю из запросов стало известно, что у должника на 25 августа в отделе ЗАГСа Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначена регистрация брака. Судебные приставы прибыли в указанную дату на церемонию бракосочетания», — поделились в ведомстве.

В отношении должника составили административный протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). «Суд при рассмотрении данного протокола счел отца виновным в совершении административного правонарушения и назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — добавили в службе приставов.