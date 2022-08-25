У пса Хатико из аэропорта в Челябинске нашелся хозяин

26 августа 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Семья из Челябинска сегодня забрала пса домой (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У грустного пса Хатико, который поселился в челябинском аэропорту имени Курчатова, объявился хозяин. Семья из Челябинска утверждает, что месяц назад их пес сбежал из дома и об его местонахождении они узнали из средств массовой информации. «Собаку на самом деле зовут Бим. Месяц назад он убежал из дома. Пытались его найти, но получилось это только сейчас, после публикации истории в СМИ. Не знаю, откуда такая информация, что его оставили и улетели. Видно, прибился к кому-то, пока те ждали самолет и все подумали, что его оставили», — цитирует слова невестки владельца собаки Анны Банниковой челябинский зооволонтер Юлия Митюгова в своем telegram-канале «Вирджиния Woof». По данным Митюговой, владельцы пса живут в деревне напротив аэропорта и по всей видимости, он заблудился. Хозяева Бима пытались забрать его вчера домой, но у них ничего не вышло. «Бим вчера в машину за мужем не пошел. Ощущение, что с головой что-то случилось, почти не узнает. Он старенький уже, ему 11лет ему. Сегодня муж со свекром заберут», — пояснила Банникова. Ране появилась информация, что в аэропорту имени Курчатова появился пес, которого хозяева бросили во время рейса на Махачкалу. Сотрудники аэропорта начали подкармливать пса и называют его Хатико. Пес очень добрый, любит сосиски и спать в жару в зоне досмотра.

У грустного пса Хатико, который поселился в челябинском аэропорту имени Курчатова, объявился хозяин. Семья из Челябинска утверждает, что месяц назад их пес сбежал из дома и об его местонахождении они узнали из средств массовой информации. «Собаку на самом деле зовут Бим. Месяц назад он убежал из дома. Пытались его найти, но получилось это только сейчас, после публикации истории в СМИ. Не знаю, откуда такая информация, что его оставили и улетели. Видно, прибился к кому-то, пока те ждали самолет и все подумали, что его оставили», — цитирует слова невестки владельца собаки Анны Банниковой челябинский зооволонтер Юлия Митюгова в своем telegram-канале «Вирджиния Woof». По данным Митюговой, владельцы пса живут в деревне напротив аэропорта и по всей видимости, он заблудился. Хозяева Бима пытались забрать его вчера домой, но у них ничего не вышло. «Бим вчера в машину за мужем не пошел. Ощущение, что с головой что-то случилось, почти не узнает. Он старенький уже, ему 11лет ему. Сегодня муж со свекром заберут», — пояснила Банникова. Ране появилась информация, что в аэропорту имени Курчатова появился пес, которого хозяева бросили во время рейса на Махачкалу. Сотрудники аэропорта начали подкармливать пса и называют его Хатико. Пес очень добрый, любит сосиски и спать в жару в зоне досмотра.