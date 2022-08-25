Правительство ХМАО заработает осенью в обновленном формате

Уже в сентябре реновация правительства завершится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Югры в обновленном режиме после завершения реформы по объединению департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса и созданию департамента пространственного развития и архитектуры заработает с начала сентября. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.

«Все организационные мероприятия по реформе департаментов уже заканчиваются. Сотрудники переводятся в новые структуры. Этот процесс должен завершиться к концу августа-началу сентября. После чего оба департамента заработают в полном режиме. А процесс ликвидации прежних юридических лиц будет окончен в сентябре», — сообщил вице-губернатор ХМАО.

Он также добавил, что руководители новых структур окружного правительства — Григорий Невоструев (департамент строительства и ЖКК ХМАО) и Виктория Семенова (департамент пространственного развития и архитектуры ХМАО) уже приступили к работе. «Кто войдет в состав их команд — эти решения остаются за ними. Что касается прежнего директора департамента строительства и ЖКК Ильи Кима, мы хотим, чтобы он остался работать в команде, он тоже к этому готов. Сейчас идет обсуждение тех позиций, которые он может занять», — прокомментировал Ислаев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО запустила реформу окружного правительства. Помимо создания департаментов строительства и ЖКК и департамента пространственного развития и архитектуры, реорганизация коснулась и служба контроля и надзора в сфере здравоохранения.