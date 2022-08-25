В Челябинской области проверят овощи на химикаты

26 августа 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Отобранные пробы овощей проверят на соответствие продукции требованиям Федерального закона (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области проверят овощи, выращенные местными производителями, на наличие агрохимикатов и пестицидов. Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям отберут пробы в 10 хозяйствах региона, сообщает пресс-служба ведомства. «Проводятся выездные обследования с целью отбора проб овощей, которые выращиваются в Челябинской области, на предмет соблюдения гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. За нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что из 10 хозяйств обследовано два: возле поселка Озерный в Красноармейском районе отобрали 12 проб огурцов и помидоров, а недалеко от деревни Костыли Сосновского района отобрали 10 проб овощных культур. Пробы отправили на исследование. Ранее сельхозтоваропроизводители региона смогли представить свою продукцию широкой публике. Этому способствовало проведение ежегодной выставки «Агро-2022».

В Челябинской области проверят овощи, выращенные местными производителями, на наличие агрохимикатов и пестицидов. Сотрудники Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям отберут пробы в 10 хозяйствах региона, сообщает пресс-служба ведомства. «Проводятся выездные обследования с целью отбора проб овощей, которые выращиваются в Челябинской области, на предмет соблюдения гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции. За нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов законодательством РФ предусмотрена административная ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что из 10 хозяйств обследовано два: возле поселка Озерный в Красноармейском районе отобрали 12 проб огурцов и помидоров, а недалеко от деревни Костыли Сосновского района отобрали 10 проб овощных культур. Пробы отправили на исследование. Ранее сельхозтоваропроизводители региона смогли представить свою продукцию широкой публике. Этому способствовало проведение ежегодной выставки «Агро-2022».