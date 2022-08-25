Курганский единоросс осудил снос памятника ВОВ в Польше

Курганский депутат Марат Исламов не доволен сносом памятников в Польше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный курганский политик, депутат облдумы от «Единой России» Марат Исламов возмутился решению польских властей демонтировать памятник «Воинам освободителям». Об этом Исламов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Невозможно смотреть, как в Польше варварски расправляются с памятником нашим солдатам, освободившим мир от немецко-фашистской агрессии», — Написал Исламов. По мнению парламентария, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей.

«Наши солдаты отдавали свои жизни на польской земле, чтобы мирное будущее было и у самих поляков. Мы в нашей стране чтим память тех, кто спасал мир от коричневой чумы. Мы помним подвиги советской армии и не допустим распространения фашизма на границах нашей страны», — возмутился Исламов в соцсетях.

Демонтаж памятника установленного в 1972 году продолжается в Польском городе Бжег уже несколько дней. Первоначально убрать его собирались еще в начале апреля. Однако у городских властей не нашлось на это средств. Оплатить работы согласился Институт национальной памяти Польши. Кроме Польши советские памятники так же демонтируют в странах Прибалтики, и на Украине.