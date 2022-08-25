25 августа 2022

Курганский единоросс осудил снос памятника ВОВ в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание областной думы. Курган, исламов марат, газета, заседание областной думы
Курганский депутат Марат Исламов не доволен сносом памятников в Польше Фото:

Известный курганский политик, депутат облдумы от «Единой России» Марат Исламов возмутился решению польских властей демонтировать памятник «Воинам освободителям». Об этом Исламов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Невозможно смотреть, как в Польше варварски расправляются с памятником нашим солдатам, освободившим мир от немецко-фашистской агрессии», — Написал Исламов. По мнению парламентария, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей.

«Наши солдаты отдавали свои жизни на польской земле, чтобы мирное будущее было и у самих поляков. Мы в нашей стране чтим память тех, кто спасал мир от коричневой чумы. Мы помним подвиги советской армии и не допустим распространения фашизма на границах нашей страны», — возмутился Исламов в соцсетях.

Демонтаж памятника установленного в 1972 году продолжается в Польском городе Бжег уже несколько дней. Первоначально убрать его собирались еще в начале апреля. Однако у городских властей не нашлось на это средств. Оплатить работы согласился Институт национальной памяти Польши. Кроме Польши советские памятники так же демонтируют в странах Прибалтики, и на Украине.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Известный курганский политик, депутат облдумы от «Единой России» Марат Исламов возмутился решению польских властей демонтировать памятник «Воинам освободителям». Об этом Исламов написал на своей странице во «ВКонтакте». «Невозможно смотреть, как в Польше варварски расправляются с памятником нашим солдатам, освободившим мир от немецко-фашистской агрессии», — Написал Исламов. По мнению парламентария, действия польских властей стали проявлением русофобии, и не имеют ничего общего с реальной историей. «Наши солдаты отдавали свои жизни на польской земле, чтобы мирное будущее было и у самих поляков. Мы в нашей стране чтим память тех, кто спасал мир от коричневой чумы. Мы помним подвиги советской армии и не допустим распространения фашизма на границах нашей страны», — возмутился Исламов в соцсетях. Демонтаж памятника установленного в 1972 году продолжается в Польском городе Бжег уже несколько дней. Первоначально убрать его собирались еще в начале апреля. Однако у городских властей не нашлось на это средств. Оплатить работы согласился Институт национальной памяти Польши. Кроме Польши советские памятники так же демонтируют в странах Прибалтики, и на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...