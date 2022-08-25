Молодые тюменцы заявили о нетерпимости к ЛГБТ и олигархам

26 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Больше всего тюменскую молодежь раздражают представители ЛГБТ, богачи и националисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сильнее всего раздражение у тюменской молодежи вызывают представители ЛГБТ, олигархи и националисты. Таковы итоги опроса, которое провели общественники из тюменского областного движения «Демография поколений». Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «В течение трех месяцев был проведен анонимный опрос, нацеленный на выявление отношения молодежи к проявлениям экстремизма. По результатам ответов на вопрос, представители каких социальных групп раздражают больше всего, лидируют олигархи, преступные элементы, националисты, представители ЛГБТ-сообществ и наркоманы», — говорится в отчете о результатах исследования среди тюменской молодежи. В документе отмечается, что о нетерпимости к представителям этих групп заявили более 20% опрошенных. Также раздражение у респондентов, но в меньшей мере, вызывают беженцы, алкоголики, либералы («западники»), политики и чиновники. Менее 10% опрошенных также заявили о том, что им неприятны бездомные, иждивенцы, нищие, безработные и пенсионеры. «Высокого уровня нетерпимости (более 50%) не выявлено ни к одной из групп. Следует вывод, что градус напряженности в молодежной среде недостаточно велик для того, чтобы организованно выступить против какой-либо из вышеперечисленных категорий», — говорится в отчете.

Сильнее всего раздражение у тюменской молодежи вызывают представители ЛГБТ, олигархи и националисты. Таковы итоги опроса, которое провели общественники из тюменского областного движения «Демография поколений». Результаты исследования есть в распоряжении URA.RU. «В течение трех месяцев был проведен анонимный опрос, нацеленный на выявление отношения молодежи к проявлениям экстремизма. По результатам ответов на вопрос, представители каких социальных групп раздражают больше всего, лидируют олигархи, преступные элементы, националисты, представители ЛГБТ-сообществ и наркоманы», — говорится в отчете о результатах исследования среди тюменской молодежи. В документе отмечается, что о нетерпимости к представителям этих групп заявили более 20% опрошенных. Также раздражение у респондентов, но в меньшей мере, вызывают беженцы, алкоголики, либералы («западники»), политики и чиновники. Менее 10% опрошенных также заявили о том, что им неприятны бездомные, иждивенцы, нищие, безработные и пенсионеры. «Высокого уровня нетерпимости (более 50%) не выявлено ни к одной из групп. Следует вывод, что градус напряженности в молодежной среде недостаточно велик для того, чтобы организованно выступить против какой-либо из вышеперечисленных категорий», — говорится в отчете.