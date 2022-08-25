Пермяка обвиняемого в убийстве семьи из Башкирии отправили в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Свердловском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для 40-летнего Андрея С., которого обвиняют в убийстве женщины и ее 5-летней дочери из Башкирии. На заседание мужчина пришел с синяком под глазом.

«Мужчина отправлен в СИЗО на 2 месяца. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, убийстве малолетнего», — сообщает 59.RU. На видео заметно, что у подозреваемого синяк под глазом, передвигается он также с трудом.

Ранее в Дзержинском районном суде была избрана мера пресечения для Майи К, которая, по версии следствия, решила убить свою подругу и подговорила расправиться с ней и ее дочерью своего приятеля. Позже оба признались в организации и совершении убийства. Одной из возможных причин убийства следствие называло личную неприязнь обвиняемой к подруге.