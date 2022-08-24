В Перми силовики рассказали о мотивах убийства семьи из Башкирии. Инсайд URA.RU подтвердился

25 августа 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Стало известно по какой причине были убиты женщина и ее дочь, приехавшие погостить в Пермь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи и сотрудники полиции рассказали подробности убийства семьи из Башкирии, приехавшей погостить в Пермь. Женщину и ее маленькую дочь убили умышленно на фоне личной неприязни. О мотивах подозреваемых ранее сообщал источник URA.RU. «После задержания оба подозреваемых признались в совершении убийства. На допросе пермячка, пригласившая к себе в гости убитую, рассказала, где она с приятелем спрятала тела убитых. По предварительной информации убийство произошло на почве личных неприязненных отношений к жительнице Башкирии», — сообщили в СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю. Об исчезновении 45-летней жительницы Башкирии и ее маленькой дочери сообщили родственники женщины, они же написали заявление в полицию. На поиски матери и ребенка выходили волонтеры и местные жители, однако 24 августа тела погибших были обнаружены следователями при проверке информации от задержанных. По информации источника URA.RU, оба задержанных были ранее судимы за тяжкие преступления.

Следователи и сотрудники полиции рассказали подробности убийства семьи из Башкирии, приехавшей погостить в Пермь. Женщину и ее маленькую дочь убили умышленно на фоне личной неприязни. О мотивах подозреваемых ранее сообщал источник URA.RU. «После задержания оба подозреваемых признались в совершении убийства. На допросе пермячка, пригласившая к себе в гости убитую, рассказала, где она с приятелем спрятала тела убитых. По предварительной информации убийство произошло на почве личных неприязненных отношений к жительнице Башкирии», — сообщили в СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю. Об исчезновении 45-летней жительницы Башкирии и ее маленькой дочери сообщили родственники женщины, они же написали заявление в полицию. На поиски матери и ребенка выходили волонтеры и местные жители, однако 24 августа тела погибших были обнаружены следователями при проверке информации от задержанных. По информации источника URA.RU, оба задержанных были ранее судимы за тяжкие преступления.