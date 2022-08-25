25 августа 2022

Курганец призывал убивать членов правительства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Курганской области признали виновным за призывы к терроризму через интернет Фото:

Жителя Курганской области признали виновным в осуществлении призывов к экстремистской деятельности, а также пропаганде терроризма, в том числе по отношению к членам правительства РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

«Признать гражданина Б. виновным в совершении преступлений по ст. 280 ч.2; ст. 205.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда. Приговор курганцу вынесли 26 августа, решение в законную силу не вступило.

Согласно материалам суда, мужчина вел противоправную деятельность в сети интернет. Он неоднократно публиковал комментарии, призывающие изменять основы существующего строя в РФ, также он призывал уничтожать (взрывать) сотрудников правоохранительных органов и членов правительства РФ с целью дестабилизации деятельности власти. Деятельность мужчины удалось пресечь после вмешательства.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Каргапольского района Курганской области публично призывал к терроризму через интернет. Мужчина размещал в сети видеозаписи, в которых говорилось о насильственных мерах по отношению к сотрудникам из администрации президента РФ.

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Жителя Курганской области признали виновным в осуществлении призывов к экстремистской деятельности, а также пропаганде терроризма, в том числе по отношению к членам правительства РФ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. «Признать гражданина Б. виновным в совершении преступлений по ст. 280 ч.2; ст. 205.2 ч.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 330 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда. Приговор курганцу вынесли 26 августа, решение в законную силу не вступило. Согласно материалам суда, мужчина вел противоправную деятельность в сети интернет. Он неоднократно публиковал комментарии, призывающие изменять основы существующего строя в РФ, также он призывал уничтожать (взрывать) сотрудников правоохранительных органов и членов правительства РФ с целью дестабилизации деятельности власти. Деятельность мужчины удалось пресечь после вмешательства. Ранее URA.RU сообщало, что житель Каргапольского района Курганской области публично призывал к терроризму через интернет. Мужчина размещал в сети видеозаписи, в которых говорилось о насильственных мерах по отношению к сотрудникам из администрации президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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