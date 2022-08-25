Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня закончил свою четвертую поездку по региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Артюхов подвел итоги своей поездки по главной трассе ЯНАО. За две недели он проехал полторы тысячи километров и провел шесть больших встреч с жителями ЯНАО, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Завершилась четвертая ежегодная поездка главы региона по округу. Губернатор Ямала провел за рулем отечественной LADA XRAY около 27 часов, преодолел почти 1500 километров по региональным и муниципальным дорогам», — рассказали представители правительства региона.

За время своей поездки Артюхов посетил 85 действующих и строящихся объектов. Одним из самых заметных стал старт строительства шести медицинских учреждений. Первые сваи забили в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.

Особое внимание во время поездки Дмитрий Артюхов уделил строительству жилья. Его задача по ликвидации до 2025 года одного миллиона квадратных жилья закончена почти на половину. Сейчас в регионе расселено 425 тыс. квадратных метров авариек.

Состояние дорог устроило главу ЯНАО. Более того, он пообещал закончить работу на всех самых сложных участках в течение двух лет.

«В целом план этого года выполнен. Местами еще нет разметки, знаков, но дорога ровная. Будем держать темп и следующие два сезона. К концу 2024 года на основной ямальской трассе плохих участков уже быть не должно», — рассказал глава на своей страничке во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО начал свою традиционную поездку по ЯНАО. Эта поездка стала уже четвертым «Честным маршрутом» Дмитрия Артюхова.