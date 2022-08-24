Тюменцы не хотят ехать в Казахстан из-за агрессии местных жителей

Тюменские бизнесмены закрывают шопинг-туры в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Тюменской области начали массово отказываться от шопинг-туров в Казахстан из-за агрессии местных жителей. Об этом URA.RU рассказал один из организаторов таких поездок.

«Когда мы только начали возить людей в шопинг-туры, было много желающих. Сейчас — на порядок меньше. Во многом это связано с тем, что жители Казахстана по-разному относятся к туристам из России. Одни встречают хлебом-солью, другие — выражает явную агрессию. Можно сказать, что наша бизнес-идея по шопинг-турам за одеждой люксовых брендов, ушедших с российского рынка, провалилась. Будем сворачиваться», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что также в Казахстане участились случаи «пассивной агрессии» по отношению к россиянам. «К примеру, мы привозим людей в магазин за вещами, а там с ним отказываются разговаривать на русском языке: только на казахском. А его никто из туристов, естественно, не знает. Попытки объясниться на английском языке также ни к чему не приводят», — добавил источник URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что бизнесмены организовали для жителей Тюменской области шопинг-туры в Казахстан. Тюменцам предлагалось купить там одежду люксовых брендов, покинувших российский рынок на фоне международных санкций. США и страны ЕС ввели их против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Лидеры западных стран открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ.