Челябинский экс-силовик получил одобрение на пост главы суда

26 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Впереди у Дениса Лекаря кадровая комиссия в администрации президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-сотрудник ГУ МВД по Челябинской области, судья Денис Лекарь получил рекомендацию квалификационной коллегии на должность председателя Центрального районного суда Челябинска. Информация об этом содержится на сайте ККС области. «Квалификационной коллегией судей Челябинской области дана положительная рекомендация на замещение вакантных должностей кандидатам. Лекарю Д. А. — председателем Центрального районного суда г. Челябинска», — говорится в сообщении. Данных о рассмотрении заявления Рамзии Лутфуллоевой нет. Судя по всему, рекомендацию она не получила. По телефону корреспонденту URA.RU в ККС давать комментарии отказались. Лутфуллоева действующий председатель суда. Пост она занимает с декабря 2016 года, полномочия истекают в декабре этого года. Денис Лекарь работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. После выхода на пенсию сдал экзамен на судью и получил должность в Сосновском районном суде Челябинской области, затем перевелся в Челябинский областной суд в судебную коллегию по уголовным делам.

Экс-сотрудник ГУ МВД по Челябинской области, судья Денис Лекарь получил рекомендацию квалификационной коллегии на должность председателя Центрального районного суда Челябинска. Информация об этом содержится на сайте ККС области. «Квалификационной коллегией судей Челябинской области дана положительная рекомендация на замещение вакантных должностей кандидатам. Лекарю Д. А. — председателем Центрального районного суда г. Челябинска», — говорится в сообщении. Данных о рассмотрении заявления Рамзии Лутфуллоевой нет. Судя по всему, рекомендацию она не получила. По телефону корреспонденту URA.RU в ККС давать комментарии отказались. Лутфуллоева действующий председатель суда. Пост она занимает с декабря 2016 года, полномочия истекают в декабре этого года. Денис Лекарь работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. После выхода на пенсию сдал экзамен на судью и получил должность в Сосновском районном суде Челябинской области, затем перевелся в Челябинский областной суд в судебную коллегию по уголовным делам.