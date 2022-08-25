Житель Надыма купил хлеб с гайкой в местной пекарне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Надыма мог сломать зуб об гайку, которую обнаружил в хлебе. Как рассказал мужчина в соцсети «ВКонтакте», продукт был куплен в одной из местных пекарен.

«Гайку нашел в хлебе. Куплен в булочной „Хлеб“ на улице Полярной. Можно и зуб сломать», — написал Андрей Веретин в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Горожане под постом ничего особенно в этой ситуации не нашли и с юмором отнеслись к жалобе автора. «Ммм…ржаной хлебушек», — написал Захар Конопьяноваемый. «А я эту гайку искал», — добавил Андрей Телипенко. «В жизни, как и в природе все взаимосвязано! Съел хлебушек, сломал зуб! Сделаешь зуб, поешь хлебушек!», — подчеркнула девушка с ником «Любимая Любимым».

Агентство попыталось выяснить откуда в хлебе оказалась гайка. Однако доступных номеров телефона в свободном доступе не оказалось.

Ранее сообщалось, что жительница Губкинского могла лишиться зуба из-за камня, который попался ей в куличе. Тогда женщина приобрела товар в сети магазинов «Пятерочка».