25 августа 2022

Вторую полосу Некрасовского моста откроют на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, ситникова елена
Вторую полосу откроют на следующей неделе Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале сообщила о скором открытии второй полосы Некрасовского моста. Там минувшей ночью уже было запущенно реверсивное движение, передает корреспондент URA.RU.

«Через неделю планируем убрать реверс и открыть для движения две полосы», — пояснила Ситникова. Несмотря на установленный светофор, общественный транспорт продолжит движение по объездным маршрутам. Окончательно завершить работы по реконструкции моста планируется в ноябре 2022 года. По словам главы города, на сегодняшний день работа идет согласно графику.

Движение по Некрасовскому было частично восстановлено минувшей ночью. В настоящий момент запущено реверсивное движение по одной полосе. Однако с началом рабочего дня возросший поток машин привел к пробкам. В связи с чем городское отделение ГИБДД заявило о запрете на проезд грузовиков по мосту.

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Глава города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале сообщила о скором открытии второй полосы Некрасовского моста. Там минувшей ночью уже было запущенно реверсивное движение, передает корреспондент URA.RU. «Через неделю планируем убрать реверс и открыть для движения две полосы», — пояснила Ситникова. Несмотря на установленный светофор, общественный транспорт продолжит движение по объездным маршрутам. Окончательно завершить работы по реконструкции моста планируется в ноябре 2022 года. По словам главы города, на сегодняшний день работа идет согласно графику. Движение по Некрасовскому было частично восстановлено минувшей ночью. В настоящий момент запущено реверсивное движение по одной полосе. Однако с началом рабочего дня возросший поток машин привел к пробкам. В связи с чем городское отделение ГИБДД заявило о запрете на проезд грузовиков по мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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