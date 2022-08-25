Вторую полосу Некрасовского моста откроют на следующей неделе

Вторую полосу откроют на следующей неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале сообщила о скором открытии второй полосы Некрасовского моста. Там минувшей ночью уже было запущенно реверсивное движение, передает корреспондент URA.RU.

«Через неделю планируем убрать реверс и открыть для движения две полосы», — пояснила Ситникова. Несмотря на установленный светофор, общественный транспорт продолжит движение по объездным маршрутам. Окончательно завершить работы по реконструкции моста планируется в ноябре 2022 года. По словам главы города, на сегодняшний день работа идет согласно графику.

Движение по Некрасовскому было частично восстановлено минувшей ночью. В настоящий момент запущено реверсивное движение по одной полосе. Однако с началом рабочего дня возросший поток машин привел к пробкам. В связи с чем городское отделение ГИБДД заявило о запрете на проезд грузовиков по мосту.