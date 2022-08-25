Аэропорт в Челябинске обязали вырубить деревья возле аэродрома

Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство международного аэропорта им. И. В. Курчатова снести зеленые насаждения, находящиеся вблизи аэродрома. Как сообщает пресс-служба ведомства, насаждения нарушали требования безопасности.
«На приаэродромной территории аэропорта Баландино установлены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Там отметили, что на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться снесенными насаждениями. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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