25 августа 2022

Аэропорт в Челябинске обязали вырубить деревья возле аэродрома

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Лесные насаждения у аэродрома нарушали требования безопасности Фото:

Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство международного аэропорта им. И. В. Курчатова снести зеленые насаждения, находящиеся вблизи аэродрома. Как сообщает пресс-служба ведомства, насаждения нарушали требования безопасности.

«На приаэродромной территории аэропорта Баландино установлены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Там отметили, что на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться снесенными насаждениями. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство международного аэропорта им. И. В. Курчатова снести зеленые насаждения, находящиеся вблизи аэродрома. Как сообщает пресс-служба ведомства, насаждения нарушали требования безопасности. «На приаэродромной территории аэропорта Баландино установлены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться снесенными насаждениями. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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