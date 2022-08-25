Аэропорт в Челябинске обязали вырубить деревья возле аэродрома

26 августа 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Лесные насаждения у аэродрома нарушали требования безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство международного аэропорта им. И. В. Курчатова снести зеленые насаждения, находящиеся вблизи аэродрома. Как сообщает пресс-служба ведомства, насаждения нарушали требования безопасности. «На приаэродромной территории аэропорта Баландино установлены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться снесенными насаждениями. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура через суд обязала руководство международного аэропорта им. И. В. Курчатова снести зеленые насаждения, находящиеся вблизи аэродрома. Как сообщает пресс-служба ведомства, насаждения нарушали требования безопасности. «На приаэродромной территории аэропорта Баландино установлены лесные насаждения в первой подзоне, предназначенной только для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. На авиапредприятие возложена обязанность снести зеленые насаждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что на МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях возложена обязанность распорядиться снесенными насаждениями. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.