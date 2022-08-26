Северная Македония объявила энергетический кризис в стране

В Северной Македонии возникла нехватка альтернативных источников энергии
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Власти Северной Македонии объявили энергетический кризис в стране. Об этом сообщает телеканал MRT. Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, которую Северная Македония планировала использовать в качестве альтернативного топлива.
«Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностью использования альтернативного топлива и состоянием рынка тепловой энергии. В то время как второй был принят в связи с отсутствием электроэнергии и состоянием рынков электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства», — сообщает телеканал MRT со ссылкой на заседание правительства Северной Македонии.
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