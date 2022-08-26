Северная Македония объявила энергетический кризис в стране

26 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

В Северной Македонии возникла нехватка альтернативных источников энергии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Власти Северной Македонии объявили энергетический кризис в стране. Об этом сообщает телеканал MRT. Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, которую Северная Македония планировала использовать в качестве альтернативного топлива. «Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностью использования альтернативного топлива и состоянием рынка тепловой энергии. В то время как второй был принят в связи с отсутствием электроэнергии и состоянием рынков электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства», — сообщает телеканал MRT со ссылкой на заседание правительства Северной Македонии.

Власти Северной Македонии объявили энергетический кризис в стране. Об этом сообщает телеканал MRT. Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, которую Северная Македония планировала использовать в качестве альтернативного топлива. «Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностью использования альтернативного топлива и состоянием рынка тепловой энергии. В то время как второй был принят в связи с отсутствием электроэнергии и состоянием рынков электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства», — сообщает телеканал MRT со ссылкой на заседание правительства Северной Македонии.