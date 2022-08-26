Северная Македония объявила энергетический кризис в стране

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Комитет по социальной политике. Курган, политик, чиновник, бизнесмен, ручка в руке
В Северной Македонии возникла нехватка альтернативных источников энергии Фото:
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Власти Северной Македонии объявили энергетический кризис в стране. Об этом сообщает телеканал MRT. Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, которую Северная Македония планировала использовать в качестве альтернативного топлива.

«Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностью использования альтернативного топлива и состоянием рынка тепловой энергии. В то время как второй был принят в связи с отсутствием электроэнергии и состоянием рынков электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства», — сообщает телеканал MRT со ссылкой на заседание правительства Северной Македонии.

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Власти Северной Македонии объявили энергетический кризис в стране. Об этом сообщает телеканал MRT. Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, которую Северная Македония планировала использовать в качестве альтернативного топлива. «Решение было принято в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностью использования альтернативного топлива и состоянием рынка тепловой энергии. В то время как второй был принят в связи с отсутствием электроэнергии и состоянием рынков электроэнергии, сообщает пресс-служба правительства», — сообщает телеканал MRT со ссылкой на заседание правительства Северной Македонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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