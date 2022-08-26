Болгария готова возобновить поставки газа из России

26 августа 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

При использовании предоплаты за газ есть вероятность, что деньги будут высланы, а газ нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Розен Христов. «Мы им сказали, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые бы его оптимизировали. Мы сейчас тоже покупаем российский газ, но только через посредников платим 30% сверху», — приводит слова политика «Нова телевизия». Он также уточнил, что в четверг шли переговоры с Еврокомиссией о закупке газа у «Газпрома» по действующему контракту. «У нас было полное понимание предмета», — отметил Христов. По его словам, схема оплаты, на которой Болгария будет настаивать, является банковской гарантией после получения поставок газа за месяц. Сейчас же схема идет по предоплате, но при таком варианте есть риск, что деньги будут отправлены, а газ нет. Ранее портал Dir.bg заявил, что власти Болгарии остро нуждаются в российском газе. Однако они опасаются платить за топливо в рублях. По словам издания, Болгария оправданно беспокоится за оплату российского газа рублем, ведь в последнее время это делают с помощью специальных счетов в «Газпромбанке», таким образом, в схеме появляется посредник. А если что-то пойдет не так, экспорт будет запрещен.

Болгария готова возобновить переговоры с «Газпромом» по закупке российского газа, однако хочет изменить схему оплаты. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Розен Христов. «Мы им сказали, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые бы его оптимизировали. Мы сейчас тоже покупаем российский газ, но только через посредников платим 30% сверху», — приводит слова политика «Нова телевизия». Он также уточнил, что в четверг шли переговоры с Еврокомиссией о закупке газа у «Газпрома» по действующему контракту. «У нас было полное понимание предмета», — отметил Христов. По его словам, схема оплаты, на которой Болгария будет настаивать, является банковской гарантией после получения поставок газа за месяц. Сейчас же схема идет по предоплате, но при таком варианте есть риск, что деньги будут отправлены, а газ нет. Ранее портал Dir.bg заявил, что власти Болгарии остро нуждаются в российском газе. Однако они опасаются платить за топливо в рублях. По словам издания, Болгария оправданно беспокоится за оплату российского газа рублем, ведь в последнее время это делают с помощью специальных счетов в «Газпромбанке», таким образом, в схеме появляется посредник. А если что-то пойдет не так, экспорт будет запрещен.