Жителей восхитил мощный суперкар на улицах города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинска восхитил один из самый мощных в мире Ferrari, за рулем которого оказался 30-летний парень. Суперкар 812 Superfast был припаркован возле Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮурГАУ), передает корреспондент URA.RU.

«Стоимость Ferrari 812 Superfast больше 300 тысяч евро за базовое исполнение. Попавший в кадр суперкар выпущен в 2020 году. Машина имеет бензиновый двигатель почти в 800 лошадиных сил и объемом 6,5 литра. Этот Ferrari Superfast способен разгонятся до 100 км/ч за три секунды и развивать скорость в 340 км/ч», — сообщил URA.RU источник-автоэксперт на правах анонимности.

По данным сервиса проверки автомобилей, Ferrari 812 Superfast 2020 года выпуска последние пять месяцев владеет 32-летний Станислав Е. Машина передвигается по Москве и Челябинску. Хозяин элитной иномарки — уроженец города Южноуральска, ныне живущий в Москве.

По данным сервиса идентификации номеров Getcontact, парень занимается неофициальным бизнесом, связанным с дорогими автомобилями, в том числе — битыми после ДТП. Его имя связывают «с битым мерсом», «майбахом» и запчастями.

База данных ГИБДД выдает, что владелец Ferrari заработал на ней 60 штрафов на 81 тысячу рублей. Из них не оплачены штрафы на девять тысяч. Машина не числится в залоге или розыске.

По своей элитарности Ferrari 812 Superfast может соперничать с автопарком челябинского бизнесмена и владельца агрохолдинга «Ариант» Александра Аристова. Предпринимателя нередко видели за рулем ярко-красной Ferrari 458 Spider.

Стоимость Ferrari 812 Superfast больше 300 тысяч евро за базовое исполнение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU