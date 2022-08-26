Reuters: туркам отказывают в получении шенгенских виз

26 августа 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

В Турции заявили, что США и некоторые страны ЕС затягивают выдачу виз Фото: Анна Майорова © URA.RU Туркам отказывают в выдачи шенгенских виз. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, это делается намеренно, чтобы усложнить действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предвыборную кампанию. «К сожалению, США и некоторые западные страны ЕС и страны, не входящие в ЕС, дают нашим гражданам визы на один год, 6-7-8 месяцев спустя. Они также увеличили процент отказов. Это спланировано и обдуманно», — приводит слова Чавушоглу Reuters. По его мнению, это делается преднамеренно. Чавушоглу также отметил, что в качестве оправдания США и другие страны приводят меры по борьбе с коронавирусом или нехваткой персонала. Однако, по версии политика, это сделано, чтобы усложнить президенту Эрдогану предвыборную кампанию.

Туркам отказывают в выдачи шенгенских виз. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, это делается намеренно, чтобы усложнить действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану предвыборную кампанию. «К сожалению, США и некоторые западные страны ЕС и страны, не входящие в ЕС, дают нашим гражданам визы на один год, 6-7-8 месяцев спустя. Они также увеличили процент отказов. Это спланировано и обдуманно», — приводит слова Чавушоглу Reuters. По его мнению, это делается преднамеренно. Чавушоглу также отметил, что в качестве оправдания США и другие страны приводят меры по борьбе с коронавирусом или нехваткой персонала. Однако, по версии политика, это сделано, чтобы усложнить президенту Эрдогану предвыборную кампанию.