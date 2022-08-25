Хозяйка кафе в ЯНАО оскорбила мать погибшего во время поминок

Хозяйка кафе «Виктория» оскорбляла гостей погибшего Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) хозяйка кафе «Виктория» во время поминального обеда оскорбила мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент произошел из-за того, что хозяйку попросили пересчитать сумму обеда. Об этом корреспондентам URA.RU рассказала Виктория Рочева, друг семьи погибшего.

«Изначально полная сумма была 160 тысяч на 100 человек, 55 внесли предоплату. Так как заказали дополнительно рыбные нарезки к меню [5 тарелок], хозяйка сказала что потом внесет это в список и скажет сколько еще дополнительно добавиться к сумме указанной выше. В самом начале обеда хозяйка начала подходить к матери погибшего и просить, чтоб она заплатила уже деньги. Хотя заказчик обеда был другой человек [мать девушки погибшего парня]. Мать девушки, узнавшая о разговоре хозяйки, подошла и предупредила ее, что уедет не на долго, ближе к концу поминального обеда она подъедет и расплатиться. После уезда заказчицы хозяйка подходит к старшей дочери и просит ее заплатить деньги за обед, еще 140 тысяч сверху, итого полная сумма выходила бы 195 тысяч», — рассказала девушка.

Также Рочева добавила, что они были шокированы и не понимали, откуда взялась такая сумма. При этом всех требований кафе не выполнило. После пересчета сумма оказалась намного меньше. Хозяйка начала проявлять агрессию и оскорблять мать погибшего. «Оскорбляла родственников погибшего, ударила и плюнула в мать покойного мальчика», — дополнила Рочева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Заведение стало известно из-за избиения съемочной группы программы «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей.