Макрон предупредил Британию о проблемах из-за слов Лиз Трасс

26 августа 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Он считает Британию другом, независимо от того, кто ее возглавляет Фото: Официальный сайт Президента РФ Великобритания движется к серьезным проблемам, если не сможет выяснить, являются ли французы друзьями или врагами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. «Если мы не сможем выяснить отношения между французами и британцами, являемся ли мы друзьями или врагами — тогда мы движемся к серьезным проблемам. Великобритания является другом, сильным и союзным, независимо от того, кто ее возглавляет, несмотря на своих лидеров и их ошибки», — приводит слова Макрона Bloomberg. Ранее Лиз Трасс заявила, что на данный момент неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии, сообщает RT. Вопрос был задан на предвыборной кампании Консервативной партии. «Пока неясно… Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», — сказала Трасс.

Великобритания движется к серьезным проблемам, если не сможет выяснить, являются ли французы друзьями или врагами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. «Если мы не сможем выяснить отношения между французами и британцами, являемся ли мы друзьями или врагами — тогда мы движемся к серьезным проблемам. Великобритания является другом, сильным и союзным, независимо от того, кто ее возглавляет, несмотря на своих лидеров и их ошибки», — приводит слова Макрона Bloomberg. Ранее Лиз Трасс заявила, что на данный момент неясно, является ли французский президент Эммануэль Макрон другом Британии, сообщает RT. Вопрос был задан на предвыборной кампании Консервативной партии. «Пока неясно… Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам», — сказала Трасс.