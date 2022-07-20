Сайеду Мирзоджонову и Зафару Мухаммадиеву вынесли приговор за нападение на полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Граждане Таджикистана Сайед Мирзоджонов и Зафар Мухаммадиев признаны виновными в посягательстве на жизнь сотрудников курганской полиции и приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы. В пользу раненых полицейских с осужденных взыскали 1,2 млн рублей. Решение об этом 21 июля принял Курганский областной суд, передает корреспондент URA.RU.

Сотрудники полиции в сентябре 2021 года случайно увидели двух человек, которые делали тайниковые закладки. Силовики предъявили удостоверения мужчинам и попросили пройти с ними. «Обвиняемые оказали неповиновение сотрудникам полиции. Мирзоджонов достал нож, но Севастьянов [сотрудник полиции] отнял его и отбросил. Мухаммадиев ударил Севастьянова и Поспелова [полицейский] ножом. Затем оба обвиняемых убежали с места преступления», — зачитал судья.

Мирзоджонова суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима, Мухаммадиеву назначено 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Подсудимых признали виновными в преступлениях по ч.3 ст. 30, п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). За эти преступления им грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре 2021 года в Заозерном районе Кургана сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двух граждан, которые оборудовали тайники-закладки с запрещенными веществами для последующей реализации. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Мужчин задержали, в машине у них нашли наркотики, приготовленные для сбыта в Курганской и Тюменской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предлагал представить к госнаграде полицейских, получивших ранения. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК России по Курганской области.

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