25 августа 2022

В структуре челябинского правительства появилось новое ведомство

© Служба новостей «URA.RU»
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Видгоф. Кабинет. Челябинск., стол, кабинет
Новое управление возьмет на себя функции государственного стройнадзора (фото из архива) Фото:

В структуре правительства Челябинской области появилось новое ведомство — Главное управление государственного строительного надзора. Постановление об этом, подписанное губернатором Алексеем Текслером, появилось 26 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю образовать Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Новому управлению будут переданы полномочия государственного стройнадзора, закрепленные за министерством строительства региона. Сейчас внутри минстроя действует отдельное управление госнадзора, теперь оно будет выведено в отдельное ведомство.

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В структуре правительства Челябинской области появилось новое ведомство — Главное управление государственного строительного надзора. Постановление об этом, подписанное губернатором Алексеем Текслером, появилось 26 августа на официальном интернет-портале правовой информации. «Постановляю образовать Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Новому управлению будут переданы полномочия государственного стройнадзора, закрепленные за министерством строительства региона. Сейчас внутри минстроя действует отдельное управление госнадзора, теперь оно будет выведено в отдельное ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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