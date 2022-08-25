В структуре челябинского правительства появилось новое ведомство

В структуре правительства Челябинской области появилось новое ведомство — Главное управление государственного строительного надзора. Постановление об этом, подписанное губернатором Алексеем Текслером, появилось 26 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю образовать Главное управление государственного строительного надзора Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Новому управлению будут переданы полномочия государственного стройнадзора, закрепленные за министерством строительства региона. Сейчас внутри минстроя действует отдельное управление госнадзора, теперь оно будет выведено в отдельное ведомство.
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