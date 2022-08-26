Чехи лишились ипотеки от Сбербанка под 2%

26 августа 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

В Праге обанкротили чешскую дочку Сбербанка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Городской суд Праги объявил в пятницу о банкротстве Sberbank CZ. Об этом сообщило информационное агентство СТК. Это лишит чехов ипотеки от Сбербанка под 2%. «Муниципальный суд в Праге открыл производство по делу о несостоятельности против Sberbank CZ в конце июля. Заявление о несостоятельности было подано самим банком. В конце июня у него были десятки тысяч кредиторов, перед которыми он зарегистрировал обязательства на сумму 61,762 млрд чешских крон. Банк является неплатежеспособным и, согласно июньским данным, имел обязательства, которые просрочены более чем на 30 дней на 42,3 млрд чешских крон», — написало СТК. Отмечается, что номинальная стоимость активов банка составляет около 61,6 млрд чешских крон. В общей сложности это более 49 тысяч кредитов с приблизительной суммой, превышающей 51 миллиард чешских крон. Ранее чешская дочка Сбербанка выдавала ипотеку под 2%. Об этом заявлял президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Городской суд Праги объявил в пятницу о банкротстве Sberbank CZ. Об этом сообщило информационное агентство СТК. Это лишит чехов ипотеки от Сбербанка под 2%. «Муниципальный суд в Праге открыл производство по делу о несостоятельности против Sberbank CZ в конце июля. Заявление о несостоятельности было подано самим банком. В конце июня у него были десятки тысяч кредиторов, перед которыми он зарегистрировал обязательства на сумму 61,762 млрд чешских крон. Банк является неплатежеспособным и, согласно июньским данным, имел обязательства, которые просрочены более чем на 30 дней на 42,3 млрд чешских крон», — написало СТК. Отмечается, что номинальная стоимость активов банка составляет около 61,6 млрд чешских крон. В общей сложности это более 49 тысяч кредитов с приблизительной суммой, превышающей 51 миллиард чешских крон. Ранее чешская дочка Сбербанка выдавала ипотеку под 2%. Об этом заявлял президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.