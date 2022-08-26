Власти Запорожья: ЦИК начала готовить референдум

Центральная избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Сейчас мяч на стороне ЦИК. Избирательная комиссия Запорожской области активно готовится к проведению референдума», — написал Рогов в Telegram.
По словам председателя избиркома Галины Катющенко, в регионе уже проведена ревизия избирательных участков и проанализировано состояние помещений, в которых будет проходить голосование, отметил член ВГА. Помимо этого, в рамках подготовки к референдуму анализируются списки избирателей и подбираются кандидатуры для работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях, добавил Рогов.
Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе российской специальной операции. Позже, 8 августа, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России. По его словам, власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России 11 сентября. На фоне этого Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобожденных территорий, сообщает RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»