Власти Запорожья: ЦИК начала готовить референдум

26 августа 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Подготовкой референдума в Запорожье занимается избирком, заявил Рогов Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральная избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. «Сейчас мяч на стороне ЦИК. Избирательная комиссия Запорожской области активно готовится к проведению референдума», — написал Рогов в Telegram. По словам председателя избиркома Галины Катющенко, в регионе уже проведена ревизия избирательных участков и проанализировано состояние помещений, в которых будет проходить голосование, отметил член ВГА. Помимо этого, в рамках подготовки к референдуму анализируются списки избирателей и подбираются кандидатуры для работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях, добавил Рогов. Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе российской специальной операции. Позже, 8 августа, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России. По его словам, власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России 11 сентября. На фоне этого Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобожденных территорий, сообщает RT.

Центральная избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. «Сейчас мяч на стороне ЦИК. Избирательная комиссия Запорожской области активно готовится к проведению референдума», — написал Рогов в Telegram. По словам председателя избиркома Галины Катющенко, в регионе уже проведена ревизия избирательных участков и проанализировано состояние помещений, в которых будет проходить голосование, отметил член ВГА. Помимо этого, в рамках подготовки к референдуму анализируются списки избирателей и подбираются кандидатуры для работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях, добавил Рогов. Приазовская часть Запорожской области перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе российской специальной операции. Позже, 8 августа, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России. По его словам, власти Запорожья хотели бы провести референдум в единый день голосования в России 11 сентября. На фоне этого Владимир Рогов призвал киевские власти «оставить иллюзии» по поводу возвращения освобожденных территорий, сообщает RT.