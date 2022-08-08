Власти Запорожья официально решили воссоединиться с Россией

08 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

В Запорожье пройдет референдум о присоединении к России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Старух на форуме «Мы вместе с Россией» сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. «Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке к проведению референдума по воссоединению с Россией», — сказал Старух. Все присутствующие на форуме единогласно поддержали это решение. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России, передает «Национальная служба новостей». Власти Запорожья также заявили, что у Украины «нет прав» на регион, сообщает телеканал 360.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Александр Старух на форуме «Мы вместе с Россией» сообщил, что регион официально начал готовиться к референдуму по воссоединению с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. «Я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке к проведению референдума по воссоединению с Россией», — сказал Старух. Все присутствующие на форуме единогласно поддержали это решение. Херсонская и большая часть Запорожской области перешли под контроль российской армии в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Оба региона хотят в сентябре провести референдумы о вхождении в состав России, передает «Национальная служба новостей». Власти Запорожья также заявили, что у Украины «нет прав» на регион, сообщает телеканал 360.