Евросоюз собирает экстренное совещание из-за газового кризиса

26 августа 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

ЕС экстренно соберет министров энергетики, чтобы обсудить меры по выходу из энергокризиса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Премьер-министр Петр Фиала заявил в пятницу, что Чешская Республика, председательствующая в Европейском союзе, созовет собрание для обсуждения „конкретных“ мер по преодолению энергетического кризиса после соглашения с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в публикации. Авторы агентства отметили, что Фиала не стал раскрывать возможные меры выхода из энергокризиса. Ранее чешский лидер заявлял, что обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем возможное понижение цен на энергоресурсы для европейских импортеров. «Чехи и некоторые другие члены блока призывают к единому политическому подходу, поскольку отдельные страны не в состоянии справиться с растущими затратами на электроэнергию за счет местных мер», — сообщили авторы. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическом кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, навстречу Европе не пошла Норвегия, отказавшись снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров. Жители Германии вовсе рискуют остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию трех последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский союз созовет экстренное совещание министров энергетики для обсуждения мер выхода из кризиса энергоресурсов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Премьер-министр Петр Фиала заявил в пятницу, что Чешская Республика, председательствующая в Европейском союзе, созовет собрание для обсуждения „конкретных“ мер по преодолению энергетического кризиса после соглашения с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — говорится в публикации. Авторы агентства отметили, что Фиала не стал раскрывать возможные меры выхода из энергокризиса. Ранее чешский лидер заявлял, что обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем возможное понижение цен на энергоресурсы для европейских импортеров. «Чехи и некоторые другие члены блока призывают к единому политическому подходу, поскольку отдельные страны не в состоянии справиться с растущими затратами на электроэнергию за счет местных мер», — сообщили авторы. Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическом кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Кроме того, навстречу Европе не пошла Норвегия, отказавшись снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров. Жители Германии вовсе рискуют остаться без электроэнергии в связи с требованием законодательства прекратить эксплуатацию трех последних работающих в ФРГ атомных электростанций на фоне энергокризиса в Европе.