Норвегия не пошла на встречу Европе по поставкам газа

26 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Норвегия готова продолжать сотрудничество с ЕС исключительно на коммерческой основе, заявил Терье Осланд Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Норвегия не планирует снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров, несмотря на энергетический кризис в Европе. Об этом заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд. «Однако я не предлагаю политику, при которой нефтяные компании на норвежском континентальном шельфе обязаны подписывать контракты на поставку газа с фиксированной ценой», — сказал Осланд в интервью газете E24. Он также напомнил, что нефтяные компании, работающие на норвежском континентальном шельфе, ведут деятельность на коммерческой основе и при желании могут заключить долгосрочные газовые контракты со страной. По словам министра, Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. В связи с этим норвежская система «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов», отметил он. Ранее иностранные СМИ сообщали, что европейские импортеры норвежского газа все чаще «в частном порядке» стали заявлять о необходимости экспорта норвежского энергоресурса «по сниженной цене». Обозреватель Financial Times Ричард Милн отмечал, что Германию и Европу «добьет» энергокризис, с которым столкнулась Норвегия в этом году.

Норвегия не планирует снижать цены на поставки газа по просьбе европейских импортеров, несмотря на энергетический кризис в Европе. Об этом заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд. «Однако я не предлагаю политику, при которой нефтяные компании на норвежском континентальном шельфе обязаны подписывать контракты на поставку газа с фиксированной ценой», — сказал Осланд в интервью газете E24. Он также напомнил, что нефтяные компании, работающие на норвежском континентальном шельфе, ведут деятельность на коммерческой основе и при желании могут заключить долгосрочные газовые контракты со страной. По словам министра, Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. В связи с этим норвежская система «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов», отметил он. Ранее иностранные СМИ сообщали, что европейские импортеры норвежского газа все чаще «в частном порядке» стали заявлять о необходимости экспорта норвежского энергоресурса «по сниженной цене». Обозреватель Financial Times Ричард Милн отмечал, что Германию и Европу «добьет» энергокризис, с которым столкнулась Норвегия в этом году.