25 августа 2022

Культурный пиар Ноябрьска вызвал нарекания у губернатора Артюхова

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в Ноябрьске в рамках своей ежегодной поездки по региону Фото:

Работа соцблока мэрии Ноябрьска не устроила губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова из-за некачественного освещения культурных мероприятий в СМИ. Об этом URA.RU сообщил источник.

«У главы ЯНАО появились претензии к освещению в СМИ культурных мероприятий в Ноябрьске, особенно удивило почему так мало информации в медиа о предстоящем дне города и грядущих событиях. Кадровых решений пока не последует, но мэрии настоятельно рекомендовали обратить внимание на работу в этом направлении», — сообщает собеседник.

В мэрии Ноябрьска пояснили, что активное освещение в СМИ предстоящего дня города запланировано на следующую неделю. «Если говорить о наших планах по освещению праздника, то отдельные мероприятия, такие как ночной забег или танцевальный флешмоб, куда приглашают жителей для участия, уже были в наших новостных лентах. Активное освещение праздника и размещение программы планируется на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска.

В правительства региона также был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже.

Ранее сообщалось, что губернатора не устроила и работа соцблока в Новом Уренгое. Однако там претензий было больше, поэтому глава ЯНАО, по сообщениям источников, в администрации теперь ждут увольнений.

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Работа соцблока мэрии Ноябрьска не устроила губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова из-за некачественного освещения культурных мероприятий в СМИ. Об этом URA.RU сообщил источник. «У главы ЯНАО появились претензии к освещению в СМИ культурных мероприятий в Ноябрьске, особенно удивило почему так мало информации в медиа о предстоящем дне города и грядущих событиях. Кадровых решений пока не последует, но мэрии настоятельно рекомендовали обратить внимание на работу в этом направлении», — сообщает собеседник. В мэрии Ноябрьска пояснили, что активное освещение в СМИ предстоящего дня города запланировано на следующую неделю. «Если говорить о наших планах по освещению праздника, то отдельные мероприятия, такие как ночной забег или танцевальный флешмоб, куда приглашают жителей для участия, уже были в наших новостных лентах. Активное освещение праздника и размещение программы планируется на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска. В правительства региона также был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Ранее сообщалось, что губернатора не устроила и работа соцблока в Новом Уренгое. Однако там претензий было больше, поэтому глава ЯНАО, по сообщениям источников, в администрации теперь ждут увольнений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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