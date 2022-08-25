Культурный пиар Ноябрьска вызвал нарекания у губернатора Артюхова

26 августа 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал в Ноябрьске в рамках своей ежегодной поездки по региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работа соцблока мэрии Ноябрьска не устроила губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова из-за некачественного освещения культурных мероприятий в СМИ. Об этом URA.RU сообщил источник. «У главы ЯНАО появились претензии к освещению в СМИ культурных мероприятий в Ноябрьске, особенно удивило почему так мало информации в медиа о предстоящем дне города и грядущих событиях. Кадровых решений пока не последует, но мэрии настоятельно рекомендовали обратить внимание на работу в этом направлении», — сообщает собеседник. В мэрии Ноябрьска пояснили, что активное освещение в СМИ предстоящего дня города запланировано на следующую неделю. «Если говорить о наших планах по освещению праздника, то отдельные мероприятия, такие как ночной забег или танцевальный флешмоб, куда приглашают жителей для участия, уже были в наших новостных лентах. Активное освещение праздника и размещение программы планируется на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска. В правительства региона также был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Ранее сообщалось, что губернатора не устроила и работа соцблока в Новом Уренгое. Однако там претензий было больше, поэтому глава ЯНАО, по сообщениям источников, в администрации теперь ждут увольнений.

Работа соцблока мэрии Ноябрьска не устроила губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова из-за некачественного освещения культурных мероприятий в СМИ. Об этом URA.RU сообщил источник. «У главы ЯНАО появились претензии к освещению в СМИ культурных мероприятий в Ноябрьске, особенно удивило почему так мало информации в медиа о предстоящем дне города и грядущих событиях. Кадровых решений пока не последует, но мэрии настоятельно рекомендовали обратить внимание на работу в этом направлении», — сообщает собеседник. В мэрии Ноябрьска пояснили, что активное освещение в СМИ предстоящего дня города запланировано на следующую неделю. «Если говорить о наших планах по освещению праздника, то отдельные мероприятия, такие как ночной забег или танцевальный флешмоб, куда приглашают жителей для участия, уже были в наших новостных лентах. Активное освещение праздника и размещение программы планируется на следующей неделе», — сообщили в пресс-службе Ноябрьска. В правительства региона также был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Там пообещали подготовить ответ позже. Ранее сообщалось, что губернатора не устроила и работа соцблока в Новом Уренгое. Однако там претензий было больше, поэтому глава ЯНАО, по сообщениям источников, в администрации теперь ждут увольнений.