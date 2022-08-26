Вирусолог Альтштейн заявил о скором завершении пандемии COVID-19

27 августа 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

11 марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может отменить пандемию коронавируса к новому году или к трехлетию мировой эпидемии. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Медицински и психологически я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения или к новому году, или к трехлетию пандемии ее отменит. Заболевание никуда не денется, оно будет продолжаться. Постепенно будет снижаться летальный эффект этого вируса. В течение нескольких лет произойдет сращивание человека с этим вирусом», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор напомнил, что на данный момент люди живут с несколькими пандемиями. «Я думаю, что официально пандемия через сравнительно короткое время будет отменена. Или мы будем к ней относиться спокойно. В мире не одна пандемия. Пандемия ВИЧ уже идет на протяжении 35 лет и ничего, живем же. Ничего сверхстрашного не происходит. Но пандемия коронавируса страшнее. Она убила гораздо больше людей, а число болеющих людей составляет порядка 40 миллионов», — уточнил собеседник агентства. При это понадобятся еще годы, чтобы нынешний коронавирус стал мягче существовать в человеческой популяции, подчеркнул Альтштейн. «Это будет еще один очередной коронавирус, которых уже много, и нас постоянно заражают, но без сильных заболеваний, практически нет летальности. И этот будет примерно таким же, но это занимает годы», — заключил вирусолог. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середину мая 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может отменить пандемию коронавируса к новому году или к трехлетию мировой эпидемии. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Медицински и психологически я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения или к новому году, или к трехлетию пандемии ее отменит. Заболевание никуда не денется, оно будет продолжаться. Постепенно будет снижаться летальный эффект этого вируса. В течение нескольких лет произойдет сращивание человека с этим вирусом», — сказал Анатолий Альтштейн. Профессор напомнил, что на данный момент люди живут с несколькими пандемиями. «Я думаю, что официально пандемия через сравнительно короткое время будет отменена. Или мы будем к ней относиться спокойно. В мире не одна пандемия. Пандемия ВИЧ уже идет на протяжении 35 лет и ничего, живем же. Ничего сверхстрашного не происходит. Но пандемия коронавируса страшнее. Она убила гораздо больше людей, а число болеющих людей составляет порядка 40 миллионов», — уточнил собеседник агентства. При это понадобятся еще годы, чтобы нынешний коронавирус стал мягче существовать в человеческой популяции, подчеркнул Альтштейн. «Это будет еще один очередной коронавирус, которых уже много, и нас постоянно заражают, но без сильных заболеваний, практически нет летальности. И этот будет примерно таким же, но это занимает годы», — заключил вирусолог. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. По всему миру страны закрывали воздушное пространство и уходили на карантин. В России были объявлены нерабочие дни с конца марта по середину мая 2022 года.