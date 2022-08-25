Скандальный случай в кафе ЯНАО шокировал земляков владелицы

Поведение владелицы кафе «Виктория» вызвало осуждение со стороны земляков Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Земляки владелицы кафе «Виктория» были шокированы тем, что женщина устроила скандал на поминках. По мнению национальной диаспоры, к которой принадлежит женщина, подобное поведение неприемлемо и недопустимо.

«Никто не ожидал, что такое может произойти. Она ответственное лицо в этом кафе. Клиент всегда прав, это, во-первых, а тут еще и такой день был траурный. После того, что она сделала и наговорила, извиниться — это меньшее, что можно сделать», — рассказал URA.RU один из представителей диаспоры, к которой принадлежит владелица кафе, Надир Алиев.

Ранее URA.RU сообщало, что хозяйка кафе в ЯНАО оскорбила во время поминок мать погибшего и плюнула ей в лицо. Инцидент случился из-за суммы оплаты, которую владелица неожиданно увеличила.