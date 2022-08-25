Автор «Петровы в гриппе»: спецоперация возродит роман-эпопею

Сальников уверен, что события на Украине подтолкнут современных авторов написать многостраничный роман Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецоперация на Украине поможет возрождению такого литературного жанра, как роман-эпопея, которого не было в русской литературе со времен «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Такую мысль озвучил уральский писатель Алексей Сальников на встрече с читателя по поводу выхода его новой книги «Оккульттрегер».

«Я думаю, что события, которые есть сейчас присутствуют [в стране и мире], так или иначе помогут родиться большому русскому роману. Он появится, но не в настоящее время, может лет через 20. Но предпосылки к нему уже есть сейчас», — заявил писатель. Также Сальников подчеркнул, что хотел бы дожить до того момента, когда такое произведение будет опубликовано, чтобы сравнить его с реальностью, которую он прожил.

При этом сам Сальников отметил, что себя автором романа-эпопеи он не видит. «Я знаю свои творческие силы и оцениваю себя адекватно, с самооценкой у меня все в порядке. Я не автор такого романа», — заявил писатель. Зато Сальников анонсировал продолжение книги «Оккульттрегер» и ее экранизацию — переговоры по этому поводу могут начаться уже в сентябре 2022 года.

Ранее роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» признали литературным феноменом. За свою книгу екатеринбуржец получил премию «Национальный бестселлер». Кроме этого, режиссер Кирилл Серебрянников экранизировал «Петровы в гриппе», после чего фильм представили в четырех номинациях премии «Ника».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Главная ее цель — защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов ВСУ и киевского геноцида.