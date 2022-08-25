В Новом Уренгое задержали подозреваемого в расчленении женщины

Сотрудники СУ СКР проводят следственные действия с подозреваемым в жестоком убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудниками следственного комитета по ЯНАО установлен подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. С ним проводятся следственные действия, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«Лицо, причастное к смерти потерпевшей установлено, с ним проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве заподозрили ее сожителя.