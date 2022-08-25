25 августа 2022

В Новом Уренгое задержали подозреваемого в расчленении женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Сотрудники СУ СКР проводят следственные действия с подозреваемым в жестоком убийстве Фото:

Сотрудниками следственного комитета по ЯНАО установлен подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. С ним проводятся следственные действия, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«Лицо, причастное к смерти потерпевшей установлено, с ним проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве заподозрили ее сожителя.

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Сотрудниками следственного комитета по ЯНАО установлен подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. С ним проводятся следственные действия, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «Лицо, причастное к смерти потерпевшей установлено, с ним проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на сайте ведомства. Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве заподозрили ее сожителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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