В Новом Уренгое задержали подозреваемого в расчленении женщины

Сотрудники СУ СКР проводят следственные действия с подозреваемым в жестоком убийстве
Сотрудниками следственного комитета по ЯНАО установлен подозреваемый в убийстве и расчленении женщины. С ним проводятся следственные действия, сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
«Лицо, причастное к смерти потерпевшей установлено, с ним проводятся неотложные следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве заподозрили ее сожителя.
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