Жители Нового Уренгое нашли расчлененное тело женщины

На улицах города заметили собаку, которая несла в руке отсеченную руку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое нашли тело женщины, которое расчленили и разложили по мусорным пакетам. Жители увидели собаку, которая шла по улице с рукой в пасти, сообщают СМИ.

«Очевидцы сообщили, собака несла в пасти по улице женскую руку. Позже были обнаружены и другие части тела: в мусорном контейнере и мусоровозе», — рассказал «НУР24» ссылаясь на свои источники.

Также «НУР24» рассказал, что тело женщины опознали и стало известно, что она вела асоциальный образ жизни, а в убийстве заподозрили сожителя женщины. Корреспондент URA.RU пытался связаться с УМВД РФ по ЯНАО и Следственным комитетом, но на его звонки представители ведомств не ответили. В пресс-службу УМВД РФ по ЯНАО был сделан запрос с просьбой прокомментировать эту информацию. На момент публикации ответа не получено.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО зарезал своего собутыльника и прятал труп на балконе. Про преступление в мужчины из Тарко-Сале в правоохранительные органы сообщил его сын.