Захарова: Киев пытается сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

26 августа 2022 в 21:46 Размер текста - 17 +

Россия делает все возможное, чтобы МАГАТЭ посетило Запорожскую АЭС, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что расчеты Киева не оправдаются. «Украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», — приводит слова Марии Захаровой официальный сайт МИД РФ. Дипломат подчеркнула, что Россия делает все возможное, чтобы визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся. Она также выразила надежду, что руководство ООН направит свою энергию на то, чтобы предотвратить угрозы ядерной и физической безопасности, которые создает Киев. Захарова подчеркнула, что Киев должен прекратить обстрелы Запорожской АЭС, чтобы обеспечить ее безопасную эксплуатацию. Ранее запорожские власти сообщили, что ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на электростанции. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. В МИД РФ заявляли, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.

Киевские власти делают все, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что расчеты Киева не оправдаются. «Украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать все, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект. Эти расчеты не оправдаются», — приводит слова Марии Захаровой официальный сайт МИД РФ. Дипломат подчеркнула, что Россия делает все возможное, чтобы визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся. Она также выразила надежду, что руководство ООН направит свою энергию на то, чтобы предотвратить угрозы ядерной и физической безопасности, которые создает Киев. Захарова подчеркнула, что Киев должен прекратить обстрелы Запорожской АЭС, чтобы обеспечить ее безопасную эксплуатацию. Ранее запорожские власти сообщили, что ВСУ обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на электростанции. Глава МАГАТЭ отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте. В МИД РФ заявляли, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.