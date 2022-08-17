В МИД РФ обвинили Украины в нарушении главных принципов МАГАТЭ

18 августа 2022 в 02:02 Размер текста - 17 +

Украинские власти нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказ боевикам обстреливать ядерные объекты. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий. «Украина продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы Запорожской [АЭС], нарушая тем самым не только семь принципов директора [МАГАТЭ Рафаэля] Гросси <…>, но и базовый принцип», — передает слова Игоря Вишнецкого ТАСС. Он подчеркнул, что за прошедшие сутки украинские националисты несколько раз обстреляли ЗАЭС. Также дипломат напомнил, что обстреливать ядерные объекты крайне опасно. «Украинская сторона это прекрасно понимает, но тем не менее занимается этим, занимаясь практически ядерным терроризмом, и вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку», — резюмировал Вишнецкий. 17 августа украинские националисты открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, которые наводили артиллерию ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Рогов. Затем ВСУ второй раз за сутки открыли массированный огонь по городу. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.