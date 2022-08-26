В челябинском городе объявили карантин из-за коронавируса

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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, врач, больница
Больным запретили прогулки и встречи с родственниками Фото:

Карантин из-за коронавируса объявлен в стационарных отделениях городской больницы Озерска (Челябинская область). Об этом сообщает на официальной странице ФГБУЗ Клиническая больница №71 ФМБА России в соцсетях.

«С 26 августа 2022 года во всех подразделениях ФГБУЗ КБ №71 введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На данных основаниях внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице», — говорится в сообщении на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

В рамках карантинных мероприятий в стационар прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных. К лежачим больным родственников теперь будут пускать, если они предоставят документы о наличии защитного титра антител, а посещение будет согласовано с завотделением, замом главрача по медчасти или госпитальным эпидемиологом. Передачи для пациентов осуществляются в обычном режиме.

По данным минздрава региона, за последние сутки в Челябинской области выявлено 466 новых случаев коронавируса, в том числе у 14 школьников. Коронавирусом в регионе болеют 4,7 тыс. человек.

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Карантин из-за коронавируса объявлен в стационарных отделениях городской больницы Озерска (Челябинская область). Об этом сообщает на официальной странице ФГБУЗ Клиническая больница №71 ФМБА России в соцсетях. «С 26 августа 2022 года во всех подразделениях ФГБУЗ КБ №71 введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На данных основаниях внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице», — говорится в сообщении на странице больницы в соцсети «ВКонтакте». В рамках карантинных мероприятий в стационар прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных. К лежачим больным родственников теперь будут пускать, если они предоставят документы о наличии защитного титра антител, а посещение будет согласовано с завотделением, замом главрача по медчасти или госпитальным эпидемиологом. Передачи для пациентов осуществляются в обычном режиме. По данным минздрава региона, за последние сутки в Челябинской области выявлено 466 новых случаев коронавируса, в том числе у 14 школьников. Коронавирусом в регионе болеют 4,7 тыс. человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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