В челябинском городе объявили карантин из-за коронавируса

Больным запретили прогулки и встречи с родственниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантин из-за коронавируса объявлен в стационарных отделениях городской больницы Озерска (Челябинская область). Об этом сообщает на официальной странице ФГБУЗ Клиническая больница №71 ФМБА России в соцсетях.

«С 26 августа 2022 года во всех подразделениях ФГБУЗ КБ №71 введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. На данных основаниях внесены изменения в правила посещения стационарных больных в городской больнице», — говорится в сообщении на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

В рамках карантинных мероприятий в стационар прекращен допуск посетителей, запрещены встречи пациентов с родственниками и прогулки больных. К лежачим больным родственников теперь будут пускать, если они предоставят документы о наличии защитного титра антител, а посещение будет согласовано с завотделением, замом главрача по медчасти или госпитальным эпидемиологом. Передачи для пациентов осуществляются в обычном режиме.

По данным минздрава региона, за последние сутки в Челябинской области выявлено 466 новых случаев коронавируса, в том числе у 14 школьников. Коронавирусом в регионе болеют 4,7 тыс. человек.