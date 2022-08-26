Топовый полутяжеловес из Екатеринбурга Иван Штырков одержал победу на турнире RCC 12. Он нокаутировал соперника из Махачкалы Насрудина Насрудинова в первом раунде, сообщает пресс-служба организаторов в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте».
«Бойцы начали поединок с пристрелки. Иван работал точнее, но темп боя был невысокий. Штырков традиционно действовал взрывными сериями ударов, одна из которых оказалась точной: Иван мощным ударом послал соперника в нокдаун и бросился добивать. Штырков нанес еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок», — рассказывают подробности организаторы.
В Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. В еще одном главном бою вечера также сразились российский боец Александр Шлеменко и серб Александр Илич.
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Топовый полутяжеловес из Екатеринбурга Иван Штырков одержал победу на турнире RCC 12. Он нокаутировал соперника из Махачкалы Насрудина Насрудинова в первом раунде, сообщает пресс-служба организаторов в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте». «Бойцы начали поединок с пристрелки. Иван работал точнее, но темп боя был невысокий. Штырков традиционно действовал взрывными сериями ударов, одна из которых оказалась точной: Иван мощным ударом послал соперника в нокдаун и бросился добивать. Штырков нанес еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок», — рассказывают подробности организаторы. В Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. В еще одном главном бою вечера также сразились российский боец Александр Шлеменко и серб Александр Илич.