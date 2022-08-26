Иван Штырков одержар уверенную победу над Насрудином Насрудиновым на турнире в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Топовый полутяжеловес из Екатеринбурга Иван Штырков одержал победу на турнире RCC 12. Он нокаутировал соперника из Махачкалы Насрудина Насрудинова в первом раунде, сообщает пресс-служба организаторов в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте».

«Бойцы начали поединок с пристрелки. Иван работал точнее, но темп боя был невысокий. Штырков традиционно действовал взрывными сериями ударов, одна из которых оказалась точной: Иван мощным ударом послал соперника в нокдаун и бросился добивать. Штырков нанес еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок», — рассказывают подробности организаторы.

В Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. В еще одном главном бою вечера также сразились российский боец Александр Шлеменко и серб Александр Илич.