Российских школьников научат любить Родину в рамках «Разговоров о важном» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минпросвещения России опубликовало методические материалы для проведения классных часов на тему спецоперации на Украине, любви к Родине и патриотизма. Занятия «Разговоры о важном» будут проходить у учеников 1-11 классов.

Минпросвещения РФ совместно с Институтом стратегии развития образования Российской академии образования опубликовало методические материалы для проведения занятий на тему Родины, спецоперации на Украине, патриотизме и преемственности поколений. «С нового учебного года во всех школах страны каждый понедельник начинается с занятия „Разговоры о важном“. Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России», — отмечается на портале Единого содержания общего образования.

В материалах указано, что у учеников первых и вторых классов будут формировать такие ценности, как патриотизм, любовь к Родине и природе, самореализация и развитие. Школьников третьих и четвертых классов научат «осознавать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему страны», а также гордиться своей Родиной и осознавать, в чем проявляется любовь к ней.

У учеников 5-7 классов в формате обсуждения будут формировать историческую память и преемственность поколений, а также самореализацию. Обучающихся 8-9 классов так же в формате обсуждения будут приобщать к гордости за свою Родину, им покажут мотивационные ролики и расскажут об исторических достижениях россиян.

Старшеклассникам (10-11 класс) же расскажут, что именно они самостоятельно создают свою Родину, а также являются наследниками огромного культурного и исторического достояния. В формате групповых работы и обсуждений, выпускники так же узнают о специальной военной операции РФ на Украине, о том, как страны Запада нарушали ее гарантии безопасности и о жителях Донбасса, подвергавшимся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. Ранее URA.RU сообщало, что в школах Свердловской области проведут занятия, посвященные спецоперации на Украине и притеснению населения Донбасса со стороны Киева.