26 августа 2022

В Екатеринбурге серб Илич нокаутировал звезду ММА Шлеменко

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Александр Шлеменко встретился с Александром Иличем на турнире RCC 12 Фото:

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Бой закончился в первом раунде, сообщили организаторы в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте».

«Бой завершился, едва начавшись. Илич выбросил удар коленом в прыжке, после которого Шлеменко повело. Серб тут же стал добивать соперника, обрушил град ударов, и рефери был вынужден остановить поединок», — рассказали организаторы.

Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего.

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Бой закончился в первом раунде, сообщили организаторы в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте». «Бой завершился, едва начавшись. Илич выбросил удар коленом в прыжке, после которого Шлеменко повело. Серб тут же стал добивать соперника, обрушил град ударов, и рефери был вынужден остановить поединок», — рассказали организаторы. Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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