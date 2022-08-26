В Екатеринбурге серб Илич нокаутировал звезду ММА Шлеменко

Александр Шлеменко встретился с Александром Иличем на турнире RCC 12 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу на турнире по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12 в Екатеринбурге. Бой закончился в первом раунде, сообщили организаторы в группе Russian Cagefighting Championship «ВКонтакте».

«Бой завершился, едва начавшись. Илич выбросил удар коленом в прыжке, после которого Шлеменко повело. Серб тут же стал добивать соперника, обрушил град ударов, и рефери был вынужден остановить поединок», — рассказали организаторы.

Шлеменко выступает в лиге RCC (основана РМК) с 2018 года, на его счету три победы. Планировалось, что 26 августа в Екатеринбурге он встретится с бойцом Магомедом Исмаиловым, однако поединок был перенесен из-за травмы последнего.