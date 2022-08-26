26 августа 2022
25 августа 2022

Алена Водонаева похвалила Собянина за похорошевшую Тюмень. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Водонаева оценила вклад Сергея Собянина в развитие Тюмени Фото:

Блогер и ведущая Алена Водонаева отметила вклад бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина в развитие региональной столицы. По ее словам, Тюмень начала меняться именно при этом руководителе. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Водонаева предложила задать подписчикам задать ей вопросы. Один из пользователей спросил «Тюмень похорошела?». На это блогер ответила положительно и уточнила, чей, по ее мнению, вклад оказался важным. «При Собянине. И это не шутка, если что», — рассказала она на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.).

Ведущая также отметила, что внешний вид города продолжил улучшаться и после перехода Собянина на его нынешнюю должность мэра Москвы. «Одно я помню хорошо — город начал меняться, когда за штурвал встал Собянин. И дальше Тюмень лишь процветает еще больше и больше и становится все краше. Но это внешне, внутренних вопросов и проблем я не знаю», — рассказала Водонаева.

Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева станет главным гостем вечеринки в Тюмени. Тюменцев приглашают посетить мероприятие, где они получат возможность пообщаться и сфотографироваться с землячкой.

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Блогер и ведущая Алена Водонаева отметила вклад бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина в развитие региональной столицы. По ее словам, Тюмень начала меняться именно при этом руководителе. Об этом она рассказала в своих соцсетях. Водонаева предложила задать подписчикам задать ей вопросы. Один из пользователей спросил «Тюмень похорошела?». На это блогер ответила положительно и уточнила, чей, по ее мнению, вклад оказался важным. «При Собянине. И это не шутка, если что», — рассказала она на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Ведущая также отметила, что внешний вид города продолжил улучшаться и после перехода Собянина на его нынешнюю должность мэра Москвы. «Одно я помню хорошо — город начал меняться, когда за штурвал встал Собянин. И дальше Тюмень лишь процветает еще больше и больше и становится все краше. Но это внешне, внутренних вопросов и проблем я не знаю», — рассказала Водонаева. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева станет главным гостем вечеринки в Тюмени. Тюменцев приглашают посетить мероприятие, где они получат возможность пообщаться и сфотографироваться с землячкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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