Блогер и ведущая Алена Водонаева отметила вклад бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина в развитие региональной столицы. По ее словам, Тюмень начала меняться именно при этом руководителе. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Водонаева предложила задать подписчикам задать ей вопросы. Один из пользователей спросил «Тюмень похорошела?». На это блогер ответила положительно и уточнила, чей, по ее мнению, вклад оказался важным. «При Собянине. И это не шутка, если что», — рассказала она на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.).
Ведущая также отметила, что внешний вид города продолжил улучшаться и после перехода Собянина на его нынешнюю должность мэра Москвы. «Одно я помню хорошо — город начал меняться, когда за штурвал встал Собянин. И дальше Тюмень лишь процветает еще больше и больше и становится все краше. Но это внешне, внутренних вопросов и проблем я не знаю», — рассказала Водонаева.
Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева станет главным гостем вечеринки в Тюмени. Тюменцев приглашают посетить мероприятие, где они получат возможность пообщаться и сфотографироваться с землячкой.
Фото: соцсети Алены Водонаевой
Фото: соцсети Алены Водонаевой
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Блогер и ведущая Алена Водонаева отметила вклад бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина в развитие региональной столицы. По ее словам, Тюмень начала меняться именно при этом руководителе. Об этом она рассказала в своих соцсетях. Водонаева предложила задать подписчикам задать ей вопросы. Один из пользователей спросил «Тюмень похорошела?». На это блогер ответила положительно и уточнила, чей, по ее мнению, вклад оказался важным. «При Собянине. И это не шутка, если что», — рассказала она на своей странице в Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). Ведущая также отметила, что внешний вид города продолжил улучшаться и после перехода Собянина на его нынешнюю должность мэра Москвы. «Одно я помню хорошо — город начал меняться, когда за штурвал встал Собянин. И дальше Тюмень лишь процветает еще больше и больше и становится все краше. Но это внешне, внутренних вопросов и проблем я не знаю», — рассказала Водонаева. Ранее URA.RU сообщало, что Водонаева станет главным гостем вечеринки в Тюмени. Тюменцев приглашают посетить мероприятие, где они получат возможность пообщаться и сфотографироваться с землячкой.