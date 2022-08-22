Тюменцев приглашают на вечеринку с Аленой Водонаевой

Алена Водонаева едет в Тюмень на бьюти-вечеринку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Тюмени смогут посетить вечеринку, главным гостем которой станет блогер и телеведущая Алена Водонаева. Анонс мероприятия на своем сайте разместила компания «Лэтуаль». Вход свободный.

«27 августа в торговом центре „Кристалл“ пройдет бьюти-вечеринка. Специальный гость — Алена Водонаева», — говорится в анонсе на сайте сети магазинов косметики.

Тюменцы смогут пообщаться с известной землячкой и сфотографироваться с ней. Также гостей вечеринки ждут конкурсы и подарки.

Алена Водонаева родилась в Тюмени. В родном городе она работала журналистом, но общероссийскую известность получила после участия в телепроекте «Дом 2». В настоящее время девушка является блогером и ведущей.

Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева следит за новостями родной Тюмени. В частности, она осудила женщину, бросившую собаку-инвалида в местной ветклинике, а также прокомментировала нападение неадекватного мужчины с топором на посетителей магазина, в котором в этот момент находилась ее сестра.