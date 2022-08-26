Девятилетний мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На улице Трактовая,10 в Екатеринбурге произошла авария с участием ребенка. Девятилетний мальчик выбежал на дорогу за укатившимся мячом и попал под машину. Он получил серьезные травмы, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21140 двигался по улице Трактовая в сторону Реактивной и наехал на пешехода. Сотрудники полиции выяснили, что ребенок стоял на остановке и ждал автобус, чтобы доехать на секцию по футболу. В руках был мяч, который выпал и выкатился на проезжую часть. Мальчик выбежал за мячом в неустановленном месте», — рассказывают инспекторы.

В результате аварии ребенка госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом груди, ссадинами и гематомой головы, туловища, рук и ног. Водителем отечественного автомобиля оказался 22-летний местный житель со стажем вождения три года. К административной ответственности привлекался семь раз, в момент аварии был трезв.