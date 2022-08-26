26 августа 2022

«Известия»: в России зафиксировано подорожание частных домов

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Частные дома в России за год подорожали на 20-35% Фото:

Стоимость квадратного метра в частных домах в России поднялась на 22% в сравнении с августом 2021 года. Об этом заявил замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков.

В августе 2022 года цена одного «квадрата» в частных домах в России выросла на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года, заявил «Известиям» Илья Сауков. Директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов отметил, что за последний год средняя стоимость деревянных частных домов поднялась на 30%.

В «БЕСТ-Новострой» рассказали, что наиболее ликвидные объекты, расположенные, к примеру, в Подмосковье, подорожали на 30-35%. Сауков добавил, что неликвидные участки с необработанной землей и старыми сезонными домами прибавили в цене лишь на 7-10%.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский объяснил такую динамику подорожанием стройматериалов, сложностями импортозамещения инженерии и лакокрасочной продукции, а также неопределенностью. Также среди причин числится увеличение стоимости рабочей силы.

Расширить программу льготной ипотеки ранее предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.

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Стоимость квадратного метра в частных домах в России поднялась на 22% в сравнении с августом 2021 года. Об этом заявил замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. В августе 2022 года цена одного «квадрата» в частных домах в России выросла на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года, заявил «Известиям» Илья Сауков. Директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов отметил, что за последний год средняя стоимость деревянных частных домов поднялась на 30%. В «БЕСТ-Новострой» рассказали, что наиболее ликвидные объекты, расположенные, к примеру, в Подмосковье, подорожали на 30-35%. Сауков добавил, что неликвидные участки с необработанной землей и старыми сезонными домами прибавили в цене лишь на 7-10%. Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский объяснил такую динамику подорожанием стройматериалов, сложностями импортозамещения инженерии и лакокрасочной продукции, а также неопределенностью. Также среди причин числится увеличение стоимости рабочей силы. Расширить программу льготной ипотеки ранее предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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